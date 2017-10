PS4, Nintendo Switch, Xbox One S, iPad Pro - Aktuelle Feiertagsangebote bei Saturn

Saturn veranstaltet passend zum Feiertag ein Late-Night-Shopping-Special. Dabei gibt es allerhand interessanter Angebote. Diese könnt ihr euch bis Mittwoch, den 4. Oktober 2017 um 09 Uhr schnappen. Wie immer gilt außerdem, dass es diese nur solange gibt wie der Vorrat reicht.

Dabei bekommt ihr alle drei aktuellen Konsolen mit einem speziellen Bundle. Allen voran gibt es erneut die PS4 Slim 1 TB im Bundle mit FIFA 18, einem zweiten Controller und 14 Tage PlayStation Plus Abonnement. Darüber hinaus erhaltet ihr die Xbox One S 500 GB mit Forza Horizon 3 inklusive Hot Wheels-DLC sowie FIFA 18 in der Ronaldo Edition.

Wer noch keine Nintendo Switch besitzt, bekommt diese nun im Bundle mit 1-2-Switch.

Alle Late-Night-Angebote auf einen Blick

15% mehr Guthaben für iTunes-Karten

Saturn bietet aktuell außerdem auch noch die Möglichkeit, dass ihr euch iTunes-Karten mit 15% mehr Guthaben holen könnt. Zum Beispiel bekommt ihr so eine iTunes-Karte mit einem Wert von 115 Euro für 100 Euro.

