iPhone - Apple bestätigt, dass ältere Modelle absichtlich gedrosselt werden

Apple drosselt ältere iPhones. Das hat sich zuerst nur durch Tests von The Verge herausgestellt, jetzt gibt es auch die Bestätigung seitens Apple. Wenn ihr also sowieso schon von dieser speziellen Verschwörungstheorie überzeugt wart: Herzlichen Glückwunsch, es stimmt! Alte Apple-Smartphones laufen tatsächlich langsamer. Ersetzen wir allerdings den in die Jahre gekommenen Akku, funktioniert die CPU wieder mit voller Geschwindigkeit (via: IGN).

Laut Apple will der Konzern dadurch niemanden dazu bringen, sich ein neues, schnelleres iPhone zu kaufen. Eigenen Aussagen zufolge stehe das Wohl der Kunden im Vordergrund. Die Updates, die die Geschwindigkeit drosseln, sollen die Batterie-Performance der älteren Smartphones verbessern.

Die Akkus in den älteren iPhones werden mit der Zeit immer schlechter darin, Hochleistungs-Anforderungen zu erfüllen. Das kann zur Folge haben, dass sich das Gerät einfach spontan komplett selbst abschaltet. Um das zu verhindern, soll sichergestellt werden, dass die Geräte gar nicht erst auf Hochtouren laufen.

Was haltet ihr von dieser Begründung?

