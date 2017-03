Jedes Witcher in 2 Stunden durchgespielt - Die schnellsten Witcher-Speedruns

Normale Spieler brauchen mehrere Tage um die Witcher-Spiele durchzuspielen, Speedrunner schaffen es in wenigen Stunden.

Speedruns - der Wettstreit der ehrgeizigsten und besten Spieler, die ein Videospiel in Rekordzeit oder auf absurde und einzigartige Weise durchzocken. Laut der Internetseite Speedrun.com sind die Rekorde für die drei Spiele mit dem Hexer Geralt von Riva dabei fest in der Hand des deutschen Runners Corpseflesh. Er steht alleine an der Spitze aller Leaderboards und hat es geschafft The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 2: Assassins of Kings und den ersten Teil der Reihe The Witcher jeweils in weniger als drei Stunden durchzuspielen.

Die besten Speedruns aus The Witcher 3: Wild Hunt

In sogenannten Any%-Speedruns gibt es keinerlei Einschränkungen, wie ein Spiel durchzuspielen ist. Hier dürfen also auch Glitches und Skips genutzt werden. Corpseflash ist es auf diese Art gelungen, den dritten Teil der Witcher-Serie in gerade einmal 2 Stunden 13 Minuten und 15 Sekunden durchzuspielen. Allerdings gilt diese Rekordzeit für das Spiel in einer frühen Version.

Nach dem Update auf die Version 1.07 hat sich Corpseflesh noch einmal auf eine Schnellreise durch The Witcher 3 gemacht. Wegen einigen Änderungen im Spiel hat er in der neueren Version deutlich länger gebraucht, um bis zum Abspann zu kommen. Hier liegt der Rekord deshalb bei 3 Stunden 47 Minuten und 17 Sekunden. Das ist aber immer noch verflucht schnell, wenn man bedenkt, dass normale Spieler allein für die Hauptquest von Wild Hunt für gewöhnlich knapp 40 Stunden benötigen.

Außerdem wollen wir noch einen kleinen Blick über den Speedrun-Tellerrand hinaus werfen und ein weiteres beeindruckendes Rekord-Video vorstellen: Darin hat der Youtuber Ray Dhimitri alle Bosse des Hauptspiels und der beiden DLCs Hearts of Stone und Blood And Wine zwar nicht in Rekordzeit besiegt, dafür aber ohne auch nur einen einzigen Schlag einzustecken.