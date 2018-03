Jurassic World Evolution - Jeff Goldblum kehrt als Dr. Ian Malcom zurück & leitet Fans durch's Aufbauspiel

In Jurassic World Evolution werden wir in einem Mix aus Aufbau- und Management-Simulation unseren eigenen Dino-Park errichten können. Wie ein neuer Trailer verrät, erhalten wir dabei prominente Unterstützung in Form von Dr. Ian Malcom.

In dem kurzen Video kündigt der Schauspieler Jeff Goldblum, der zuletzt in Thor: Tag der Entscheidung und bald in Isle of Dogs: Ataris Reise zu sehen ist, sein Comeback an. Der US-amerikanische Star ist Fans sicherlich noch aus dem originalen Jurassic Park-Film aus dem Jahr 1993 ein Begriff.

"Ich werde das gesamte Spiel als Dr. Ian Malcom an eurer Seite sein, als der Charakter, den ich in den Jurassic Park-Filmen gespielt habe.", verspricht Goldblum. Er gibt dem Spiel übrigens eine persönliche Wertung von 10 von 10 möglichen Jeff Goldblum-Punkten.

In welcher Form uns der sympathische Mathematiker und Chaostheoretiker Dr. Malcom in Jurassic World Evolution begleiten wird, steht noch in den Sternen. Möglich wäre aber zum Beispiel eine Umsetzung als NPC, den wir regelmäßig zu Rate ziehen. Gegebenenfalls führt uns Goldblum aber auch nur als Sprecher durch das Spielgeschehen.

Wir dürfen gespannt sein, wie die Entwickler von Frontier Developments Dr. Malcom in ihre neue Aufbau-Simulation einbringen. Jurassic World Evolution soll im Sommer 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel basiert auf dem Film Jurassic World aus dem Jahr 2015.