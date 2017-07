Just Dance World Cup 2018 - Nehmt jetzt an den Online-Qualifikationen teil & ergattert einen Platz im Finale

Mit dem Just Dance World Cup 2018 feuert Ubisoft einen internationalen Dance-Contest aufs Parkett, bei dem ihr gemeinsam mit Webedia, dem Unternehmen hinter GamePro, GameStar, moviepilot und Filmstarts, für Deutschland teilnehmen und eure besten Tanz-Moves der ganzen Welt zeigen könnt.

Alle Infos zum Just Dance World Cup 2018

Die Online-Qualifikationen für das Turnier sind seit dem 16. Juli 2017 in vollem Gange und eure Sprungschanze für einen Platz im nationalen Finale. Noch bis Anfang September könnt ihr beweisen, dass ihr der beste deutsche Tänzer oder die beste deutsche Tänzerin seid.

Im Video unten stellt sich YouTube-Star Julien Bam den Interviewfragen des Just Dance-Teams. Julien ist als World Cup-Botschafter für Deutschland vertreten und wird euch beim Wettbewerb mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Just Dance World Cup 2018 - Die Online-Qualifikationen

Session 2 - Sonntag, den 23. Juli 2017 von 18 bis 19 Uhr

Session 3 - Sonntag, den 30. Juli 2017 von 18 bis 19 Uhr

Session 4 - Sonntag, den 6. August 2017 von 18 bis 19 Uhr

Session 5 - Sonntag, den 20. August 2017 von 18 bis 19 Uhr

Session 6 - Sonntag, den 27. August 2017 von 18 bis 19 Uhr

Session 7 - Sonntag, den 3. September 2017 von 18 bis 19 Uhr

Die vier besten Tänzerinnen und Tänzer aus den Sessions dürfen am nationalen Finale teilnehmen. Getanzt wird mit Just Dance 2017 auf der WiiU, PS4 und Xbox One. Alle Infos, Zeiten und Songs für die Online-Qualifikation findet ihr auf der offiziellen Website des Just Dance World Cups 2018.