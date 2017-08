Mit dem Release von Horizon Zero Dawn haben sich die Entwickler von Guerrilla Games von ihrer Erfolgsmarke Killzone verabschiedet und sich erfolgreich an einem Open World-Action-RPG versucht. Was diese Neuorientierung für die Killzone-Reihe bedeutet, ist noch unklar. Für Ankündigungen neuer Killzone-Ableger ist es laut Managing Director Hermen Hulst aber ohnehin zu früh.

Gegenüber der Academy of Interactive Arts & Sciences hab Hulst an, dass er oft nach Killzone gefragt werde. Viele Fans wollen wissen, ob der Erfolg von Horizon Zero Dawn auch Einfluss auf die Zukunft der Shooter-Reihe genommen hat. Laut Hulst muss sich aber niemand Sorgen darum machen, dass Guerrilla Games keine Lust mehr auf die Killzone-Marke hat. Versprechen gibt er aber ebenfalls keine ab.

"Es ist herzerwärmend zu sehen, dass es da noch immer so einen großen Appetit der loyalen Killzone-Fanbase gibt. Es ist ein Franchise und ein Universum, das wir bei Guerrilla noch immer mit Leidenschaft lieben. Es war nicht einfach, etwas komplett neues zu machen.



Ob wir der Reihe nun ein Ende setzen oder nicht, da ist es für Ankündigungen noch zu früh. Alles, was ich dazu sagen kann ist, dass wir die Killzone-Universum und die Killzone-Reihe immer geliebt haben und es weiterhin tun."

Der letzte Ableger der Reihe war Killzone: Shadow Fall und erschien 2013 als Launch-Titel für die PS4.

Wünscht ihr euch neue Killzone-Ableger?

