King Arthur: Legend of the Sword - App zum Film lässt euch Excalibur schwingen

King Arthur: Legend of the Sword verleiht euch die Macht von Excalibur.

Am 11. Mai 2017 startet Guy Ritchies Fantasy-Streifen King Arthur: Legend of the Sword in den Kinos, in dem Arthur (Charlie Hunnam) mithilfe des legendären Schwerts Excalibur sein Volk aus den Fängen des tyrannischen Herrschers Vortigern (Jude Law) befreien muss.

Zum Film hat Warner die gleichnamige Gratis-App veröffentlicht, die euch selbst in die Haut von Arthur schlüpfen lässt. Im Spiel trainiert ihr mit euren Kameraden, macht euch die Macht von Excalibur zu Nutze und stellt euch dem tyrannischen Herrscher.

Hier könnt ihr euch King Arthur: Legend of the Sword kostenlos herunterladen:

King Arthur: Legend of the Sword