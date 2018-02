Das raue Mittelalterspiel Kingdom Come: Deliverance ist erst seit wenigen Tagen für PS4, Xbox One und den PC erhältlich, hat aber noch mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Während PS4- und Xbox One-Spieler noch auf ein neues Update warten, das so schnell wie möglich für die Konsolen erscheinen soll, spricht Warhorse Studios-Mitgründer Daniel Vávra in einem aktuellen Interview (via Wccftech) bereits über die Zukunft von Kingdom Come.

DLC mit Theresa in der Hauptrolle?

Wie Vávra bestätigt, arbeitet Warhorse nämlich bereits an einem ersten DLC zu Kingdom Come: Deliverance. Die neuen Quests werden wir dann aber nicht als Schmiedesohn Heinrich angehen, sondern diesmal als eine Frau. Weitere Infos und Einzelheiten zu den neuen Quests stehen aber noch aus.

Fans auf Resetera vermuten bereits, dass es sich hierbei um Theresa handelt, die wir womöglich im kommenden DLC spielen können.

In den Interview bestätigt Vávra außerdem Longterm-Support für Kingdom Come. Ein festes Team aus zehn Leuten würde aktuell eifrig Streams schauen und Forum-Beiträge lesen, um Feedback für weitere Updates und Bugfixing zu sammeln.

Kingdom Come: Deliverance ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Zu Launch müssen sich Spieler auf einen 23 GB großen Day One-Patch einstellen, der diverse Änderungen wie neue Dialog-Animationen mit sich bringt.

Was würdet ihr euch für den ersten DLC und die Zukunft von Kingdom Come Deliverance wünschen?