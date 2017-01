Kingdom Death: Monster 1.5 - Kontroverses Brettspiel ist das erfolgreichste Spieleprojekt auf Kickstarter

Kingdom Death: Monster

Das erfolgreichste Spiel auf Kickstarter ist weder Star Citizen noch Kingdom Come: Deliverance, sondern ein Brettspiel. Von familienfreundlicher Unterhaltung à la Monopoli ist Kingdom Death: Monster 1.5 aber mehr als nur ein gutes Stück entfernt – und gerade deshalb so beliebt.

Die Kickstarter-Kampagne bewirbt Kingdom Death: Monster 1.5 als Brettspiel für mehrere Spieler, in dem es darum geht, "in einer albtraumhaften Welt" gegen "einen Ansturm von grotesken und furchterregenden Kreaturen" zu bestehen.

"[Die Spieler] werden die Früchte dieser Schlachten nutzen, um eine zerbrechliche Zivilisation an einem Ort zu errichten, an dem sich die Menschen am Ende einer abscheulichen Nahrungskette befinden."

Mit seiner Idee wandte sich Kingdom Death-Schöpfer Adam Poots bereits 2012 an die Kickstarter-Community. 35.000 US-Dollar wollte er damals, letztlich sammelte er knapp zwei Millionen US-Dollar. Vor kurzem startete er nun eine Crowdfunding-Kampagne für das 1.5-Update zu Kingdom Death: Monster, die zum bis dato erfolgreichsten Kickstarter-Spieleprojekt wurde.

Noch mehr als 50 Stunden läuft die Aktion, doch schon jetzt trugen fast 17.000 Backer mehr als 9 Millionen US-Dollar zusammen. Zum Vergleich: die anfangs erwähnten Spiele Star Citizen und Kingdom Come: Deliverance kommen auf rund zwei beziehungsweise etwas mehr als eine Million US-Dollar.

Gegenüber Polygon loben Fans von Kingdom Death: Monster das Brettspiel für sein forderndes Gameplay, das so reichhaltige wie geheimnisumwitterte Lore und sein eigenwilliges Design. Und tatsächlich müssen sich die Spielfiguren nicht hinter ihren blumigen Beschreibungen verstecken. Wer nur ein paar Augenblicke in die Google-Bildersuche investiert, findet etwa die völlig verzerrte Version eines Widders, auf dessen Stirn ein menschliches Gesicht prangt, während sein Hals aus Armen besteht.

Nur ist das Figurendesign auch der Knackpunkt von Kingdom Death: Monster. Vor allem weibliche Charaktere stellt das Spiel stark sexualisiert dar, was Poots laut Polygon einiges an Kritik einbrachte. Diese bezeichnet er zwar als "sehr berechtigte, persönliche Empfindungen", sieht gleichzeitig aber keinen Grund dafür, etwas zu ändern. Im Gegenteil. Denn nun werden auch männliche Figuren stärker in diese Richtung gehen. Dabei gibt es auch Fans, die sich mit den teils extremen Designs nicht ganz wohlfühlen. So schreibt ein Fan: