Kingdom Hearts 3 - Nomura verrät neue Infos

Kingdom Hearts-Fans müssen bislang auf glühenden Kohlen sitzen: Informationen zu Kingdom Hearts 3 gab es in den letzten Monaten wenige und ein offizielles Release-Datum steht nach wie vor aus. In einem Dengeki-Online-Interview zu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue gewährt uns Game Director Tetsuya Nomura immerhin ein paar neue, wenn auch kleine, Einblicke in das kommende Action-JRPG.

Zwar gebe es fundamentale Unterschiede im Kampfsystem, dennoch sei das in der Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue- Collection enthaltende Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage ein gutes Beispiel dafür, was wir von Kingdom Hearts 3 auf der PS4 erwarten können.

In Sachen Grafik sei mit der Hilfe von Square Enix Visual Works zum ersten Mal ein Lighting-System integriert worden, das das Entwicklerteam mit viel Herumprobieren letztendlich implementiert habe.

Ebenfalls erfahren wir, dass Nomura von Anfang an das aus Kingdom Hearts 0.2 bekannte Situation Command-Feature in Kingdom Hearts einführen wollte. Dabei handelt es sich um eine weiterentwicklete Version des Reaction Command-Features aus Kingdom Hearts 2, die nun aber deutlich flexibler sei. Für Nomura stelle es einen wichtigen Teil von Kingdom Hearts 3 dar.

Ob auch die Charakter-Dekorationen aus 0.2 einen Weg in das Spiel finden, sei indes vom Zeitplan abhängig, da es andere Elemente mit einer höheren Priorität gebe. Ob wir das Aussehen der Kingdom Hearts 3-Charaktere anpassen können, sei schließlich ebenfalls davon abhängig, wie die Fans auf das Dekorations-Feature in 0.2 reagieren.

Obwohl die Erstellung der Charaktermodelle einen immensen Arbeitsaufwand darstelle, schreite die Entwicklung gut voran, was Nomura sehr erleichtert. Zwar möchte er uns gerne mehr neue Informationen zu Kingdom Hearts 3 geben, auf dem richtige Zeitpunkt warte er aber noch.

In diesem Jahr feiert die Kingdom Hearts-Reihe schließlich ihren 15. Geburtstag. Die anstehenden Konzerte und Events möchte der Director nutzen, um uns mit neuen Infos zu beglücken, bittet aber gleichzeitig um etwas mehr Geduld (via DualShockers). Dann warten wir eben weiter!

