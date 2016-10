Kingdom Hearts - Neue HD-Sammlung bringt gleich 6 Ableger auf die PS4

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

So großartige meine Erinnerungen an das erste Kingdom Hearts auch sind, mittlerweile habe ich wirklich den Überblick verloren. Verschiedenste Neuauflagen, Spin-offs und Zählweisen haben dafür gesorgt, dass nur noch altgediente Mathematiker die Kingdom Hearts-Timeline rekonstruieren können. Aber vielleicht schafft Square Enix jetzt Abhilfe: Mit einer Neuauflage.

Passend zum 15. Geburtstag der Reihe erscheinen Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX und Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX in einer gemeinsamen Compilation für die PS4. Somit finden insgesamt gleich sechs verschiedene Kingdom Hearts-Ableger ihren Weg auf Sonys Flaggschiff.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX bietet folgende Titel:

Die Sammlung erscheint am 31. März 2017 für die PlayStation 4. Am 24. Januar 2017 steht uns dann noch Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue ins Haus, das ebenfalls eine Neuauflage von drei weiteren Ablegern darstellt: Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage sowie Kingdom Hearts - Back Cover.

Kingdom Hearts 3 hat derweil noch keinen offiziellen Releasetermin.