Kreativ-Lounge auf der Gamescom - Auf Pixxl Island Minecraft spielen, Rekorde brechen und entspannen

Für Grafikfetischisten ein Albtraum, für den Rest der Welt eine unendliche Spielwiese: Minecraft ist seit der Alpha-Phase 2009 zu so etwas wie das Aushängeschild der modernen Videospiele geworden, auf einer Stufe mit Mario, Donkey Kong oder Pac-Man.

Die Faszination der Klotzwelten wird auf Pixxl Island spürbar sein, unserer Lounge für kreative Minecraft-Fans auf der Gamescom 2017, in die wir gemeinsam mit McDonald's einladen. Wer vom Messetrubel ein bisschen entspannen und ohne Hektik bauen will, kann das in Halle 5.01 bei uns tun.

Adventure-Challenge und Gemeinschaftsprojekte

Wer in seinen YouTube-Vorschlägen regelmäßig lauter Minecraft-Videos findet und YouTubern wie Debitor oder Benx folgt, kann auf Pixxl Island mit etwas Glück und Baugeschick gemeinsam mit den Let's-Playern bauen: DannyJesden, LOGO, Debitor und Benx werden in der Lounge gemeinsam mit jeweils fünf Fans an einem Projekt werkeln und streamen.

Zusätzlich zum Meet & Greet mit den YouTubern wollen wir außerdem Baumeistern und Abenteurern die Chance geben, ihr Können unter Beweis zu stellen, ob beim Bau eines riesigen Community-Monuments oder beim Bewältigen unserer eigenen Adventure-Map.

Alle Details zu Pixxl Island auf der Gamescom gibt's auf der offiziellen Themenseite.

Bei Pixxl Island handelt es sich um ein Projekt, das von GameStar in Zusammenarbeit mit McDonald's und dem allyance Network umgesetzt wird. Das Event und die Kommunikation finden nicht in Kooperation mit Minecraft / Mojang statt.

