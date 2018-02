In diesem Jahr darf wieder geackert werden. Mit dem Landwirtschafts-Simulator 19 aka Farming Simulator 19 kehrt die beliebte Simulation diesen Herbst auf die PS4, Xbox One und den PC zurück - und zwar mit komplett überarbeiteter Grafik-Engine. Schaut euch den Ankündigungstrailer unten an.

Zum Release des "LS 19" wird es drei verschiedene Maps geben, die wir alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern bewirtschaften dürfen: Neben zwei brandneuen Karten, dürfen wir uns über die südamerikanische Karte Estancia Lapacho freuen, die dank neuer Engine in einer optimierten Version aufschlägt.

Laut Macher soll der Landwirtschafts-Simulator 19 der bisher umfangreichste Teil werden. Hobby-Bauern erwarten neue Tiere wie Pferde, neue Aktivitäten sowie neue Mechaniken und Fruchtsorten.

Ein genaues Release-Datum hat der Landwirtschafts-Simulator 19 noch nicht.