Mittlerweile sind Battle Royale-Spiele keine Besonderheit mehr, aber Last Man Sitting, das Ein-Mann-Projekt von deutschen Entwickler Kevin Suckert, hat es mit einer einzigartigen Idee dann doch geschafft, für jede Menge Aufmerksamkeit zu sorgen. Alle Spieler sitzen hier nämlich mit Schrotflinten oder Raketenwerfern bewaffnet in Bürostühlen und bewegen sich nur via Rückstoß über das Schlachtfeld.

Jetzt hat Suckert auf Twitter auch angeteast, wie Couch-Koop in Last Man Sitting aussehen könnte. Er nimmt den Modus nämlich wortwörtlich:

experimenting a bit with "real" couch coop. still looking for a name for this mode... pair programming? casting couch? ¯_(?)_/¯#gamedev #madewithunity pic.twitter.com/ciQHEY2tcV — KevKev (@Der_Kevin) January 25, 2018

In der Theorie sitzen dann zwei Spieler auf einer Couch und müssen abstimmen, wer jetzt feuern darf, da der Rückstoß der Waffen dazu führt, dass sich das gesamte Sofa dreht. Einen Namen hat der Modus allerdings noch nicht, da ist Suckert noch offen für Vorschläge.

Aktuell ist Last Man Sitting nur für den PC geplant und soll es via Early Access auf Steam schaffen. Wann das soweit ist, steht aber noch in den Sternen.

