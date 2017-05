Lawbreakers - Neues Spiel von Ex-Gears-of-War-Designer kommt auch für PS4

Der Shooter Lawbreakers erscheint auch für die PS4.

Der Shooter Lawbreakers wird nicht nur auf dem PC veröffentlicht, sondern erscheint auch auf der PS4. Das gab das Entwicklerstudio Boss Key bekannt. Boss Key wurde vom ehemaligen Gears-of-War-Designer Cliff Bleszinski gegründet, Lawbreakers ist das Erstlingswerk des Studios.

Der Shooter versetzt euch in eine futuristische Welt, in der die Gesetze der Schwerkraft auf dem Kopf stehen und in der sich die beiden Gruppen Law und Breakers bekämpfen. Die Schwerkraft soll dabei auch als zentrales Spielelement eingebunden werden und so etwas Neues bieten. Bleszinski und sein Team geben damit eine Hommage an ältere Shooter, bei denen es hauptsächlich auf spielerisches Geschick ankam.

Auf der PS4 Pro soll der Titel zudem etwas aufgewertet werden, wie genau ist allerdings noch nicht bekannt. Weitere Details zum Spiel sowie ein genaues Release-Datum wird es wahrscheinlich auf der E3 geben, die vom 13. bis zum 15. Juni in Los Angeles stattfindet.

