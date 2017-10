In den vergangenen Wochen legte der offizielle Twitter-Account von Crystal Dynamics einen interessanten Fokus auf ein fast schon vergessenes Franchise: Legacy of Kain. Der letzte Titel der Reihe, Legacy of Kain: Defiance, erschien 2003 und seither war es recht ruhig um das Action-Adventure geworden - zumindest falls wir die gecancelten Legacy of Kain: The Dark Prophecy und Legacy of Kain: Dead Sun (für PS4) nicht mitzählen.

Mehr: Legacy of Kain: Dead Sun - Die Geschichte hinter der eingestellten Fortsetzung

Das letzte handfestere Lebenszeichen stammt aus dem Jahr 2015 als Crystal Dynamics Lead Designer Michael Brinker in einem Interview davon sprach, dass die Chancen 50:50 stehen würden, dass Legacy of Kain zurückkehren könnte.

Mehr: Legacy of Kain - Neuer Teil vielleicht nach Rise of the Tomb Raider

Im Rahmen des #Inktobers, einer Herausforderung für Künstler, jeden Tag im Oktober ein Bild (mit Tinte/Tusche) zu zeichnen, fing der Twitter-Account von Crystal Dynamics (via GameInformer) nun an, vermehrt Bilder von Legacy of Kain zu posten. Das lässt aktuell die Gerüchteküche brodeln, ob ein weiterer Teil der Reihe oder ein Remaster in Arbeit ist.

Published in 1996 by @CrystalDynamics, Blood Omen: Legacy of Kain was the first of a legendary series introducing fans to Nosgoth. ????? pic.twitter.com/zForq2LB7q — CrystalD (@CrystalDynamics) October 12, 2017

"Raziel. You are worthy."

Joanna Wolska's #Inktober entry features our favorite wraith Raziel.

Check out more here: https://t.co/lH7fqgXQS4 pic.twitter.com/A0EoG2tlHy — CrystalD (@CrystalDynamics) October 13, 2017

Um der potenziellen Vorfreude gleich einen Dämpfer zu verpassen: Das Entwicklerstudio feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag, es könnte also ebensogut sein, dass es damit lediglich die bekanntesten und beliebtesten Marken des letzten Vierteiljahrhunderts präsentiert und mit Legacy of Kain beginnt. Andere Franchises wie Tomb Raider, bei dem wir ebenfalls auf die Ankündigung des nächsten Teils warten, sind allerdings noch nicht gefeatured worden.

Mehr: Legacy of Kain - Wie der PS1-Klassiker zum ersten Open World-Spiel wurde

Wir haben bei Square Enix nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden, ob es etwas neues zu Legacy of Kain gibt. Bis dahin könnt ihr euch an den #Inktober-Bildern erfreuen oder noch einmal die Geschichte hinter der eingestellten Fortsetzung Dead Sun durchlesen.

"I am Raziel, first-born of His lieutenants. I stood with Kain and my brethren at the dawn of the empire." pic.twitter.com/bRTHhxIaAo — CrystalD (@CrystalDynamics) October 20, 2017

Was haltet ihr von den Gerüchten? Glaubt ihr an und wollt ihr eine Rückkehr von Legacy of Kain?