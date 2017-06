Let it Die & Gravity Rush 2 - Mysteriöse Kollaboration der PS4-Spiele angeteasert

Nachdem der PS4-Exklusivtitel Gravity Rush 2 bereits vor einiger Zeit eine Kollaboration mit Nier: Automata einging, ist nun eine neue Zusammenarbeit auf dem Weg. Diese kündigte der offizielle Twitter-Account des Free-to-Play-Titels Let it Die gestern an:

LET IT DIE & Gravity Rush 2 will be teaming up for a collaboration. Get ready to dive into the action! More information will be coming soon! pic.twitter.com/bkJr2w6Pdx — LET IT DIE The Game (@LETITDIETheGame) June 2, 2017

Was sich genau hinter dieser Kollaboration verbindet, ist bisher nicht bekannt. Allerdings teasert der mysteriöse Tweet, dass es bald neue Informationen geben soll.

Da es nur noch knapp eine Woche bis zur E3 2017 ist, dürfen wir davon ausgehen, dass wir entweder im Rahmen von Sonys Pressekonferenz am 13. Juni erfahren, was sich hinter der Zusammenarbeit von Let it Die und Gravity Rush verbirgt. Eine Übersicht aller Pressekonferenzen der E3 findet ihr hier.

Gravity Rush 2 erschien am 18. Januar 2017 und konnte sich in unserem Test ganze 80 Punkte sichern. Let it Die wurde im Dezember 2016 veröffentlicht und ließ Mirco und Dom darüber diskutieren, ob es ein Überraschungshit oder Festplattenschrott sei.

Was wünscht ihr euch von der Kollaboration der beiden PS4-Spiele?