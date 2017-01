Let It Die - Publisher will wissen, was ihr euch fürs Update wünscht

Was wünscht ihr euch für Let It Die?

Let It Die kann über PSN heruntergeladen und kostenlos gespielt werden. Nicht nur deshalb erfreut sich das latent durchgeknallte Spiel großer Beliebtheit: Mittlerweile wurde der Titel über eine Million Mal heruntergeladen und die Entwickler wollen offenbar weiter daran schrauben. Jetzt hat Publisher GungHo Online Entertainment auf Reddit eine ganz besondere Bitte geäußert: Die Fans sollen angeben, was sie sich für die Zukunft von Let it Die wünschen.

Ausdrücklich nicht erwünscht ist dabei die Frage nach Bugfixes. Denn die kommen so oder so, das muss sich niemand wünschen. Nein, es geht den Machern von Let it Die wohl in erster Linie um besondere Ideen oder Bedürfnisse und Wünsche, die viele Spieler haben. Als Beispiel nennt der Publisher auf Reddit Haustiere, Tacos, mehr Musik, neue Charaktermodell-Optionen und derlei mehr.

Einige Dinge befinden sich auch längst in Arbeit: Nach einem Entfernen des Level-Caps, mehr Ebenen, neuen, besonderen Feinden, neuen Waffen und neuer Ausrüstung, verbesserten Ladezeiten und zusätzlichen Sortier-Methoden beziehungsweise -Verbesserungen müsst ihr nicht mehr fragen.

Hier geht's zum dem Reddit-Post, in dem ihr den Publisher über eure Wünsche und Ideen in Kenntnis setzen könnt. Hier findet ihr unser Angespielt-Video:

