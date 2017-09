In Life is Strange: Before the Storm schlüpfen wir in die Rolle der aufmüpfigen Teenagerin Chloe, die neben Schulstress und Beziehungsdrama ihre rebellische Ader am liebsten raushängen lässt, in dem sie Wände und Gegenstände mit ihrem Edding beschmiert. In "Erwachen", der ersten Episode des Life is Strange-Prequels, gibt es zehn optionale Graffitis, die wir während des Abenteuers finden können, um am Ende schließlich die Platin-Trophäe freizuschalten.

Life is Strange: Before the Storm - Episode 1 im Test

Um euch die ewige Suche nach den Fundorten der Graffitis in Life is Strange: Before the Storm Episode 1 zu ersparen, haben wir unten alle für euch aufgelistet.

1. Erhohlungsvandalismus

Das erste Graffiti findet ihr hinter dem Wohnwagen vor der Mühle, in der das Konzert von "Firewalk" stattfindet.

2. Ich säge was, was du nicht siehst

Das zweite Graffiti findet ihr in der Mühle am Sägeblatt, nachdem ihr es geschafft habt, euch am Türsteher vorbeizumogeln.

3. Das letzte Einhorn

Das dritte Graffiti befindet sich in Chloes Zimmer, ist aber nicht sofort ersichtlich. Ihr müsst zuerst das Fantasy-Poster von der Wand reißen. Danach könnt ihr sie beschmieren.

4. Hör mal, wer da nagelt

Habt ihr das Haus verlassen und mit David geredet, wird euch dieser bitten, einen Schraubenschlüssel aus der Garage zu holen. Geht in die Garage, nehmt den Schlüssel aus dem Werkzeugkasten, klickt ihn danach nochmal an und bekritzelt ihn mit eurer Zeichnung.

5. Rock-Idol

Habt ihr den Campus der Blackwell Akademie betreten, geht hinüber zum Gebäude direkt an der Bühne. Hier findet ihr eine Nische, wo ihr euer Graffiti anbringen könnt.

6. Dramatis Personae

Graffiti Nummer sechs findet ihr im Ankleidungsraum der Theaterklasse, kurz bevor ihr den Gürtel bei Rachel abgebt.

7. Hobo-Eintopf

Sobald ihr im Zug die Kiste beseitegeschoben habt, setzt euch nicht hin, sondern geht in den hinteren Teil des Wagons, der sich nun offenbart. Links an der Wand findet ihr die Stelle, auf der ihr euch verewigen dürft.

8. Pioniergeist

Das achte Graffiti ist kaum zu übersehen. Schaut im Park einfach hoch zur großen Statue vor euch.

9. Blick der Wut ins Gesicht

Wenn ihr auf dem Schrottplatz seit und eurer Wut freien Lauf lassen dürft, dann prügelt mit eurem Baseballschläger zuerst auf das große Schild ein. Anschließend müsst ihr es mit roter Farbe übergießen. So malt ihr euer Graffiti.

10. Klarschreiben

In der Traumsequenz, in der Chloe mit ihrem Vater im Auto sitzt müsst ihr zunächst das Tempest-Poster von der Sitzlehne vor euch entfernen. Links in der Weinflasche findet ihr euren treuen Stift, den ihr herausnehmen müsst. Anschließend könnt ihr das letzte Graffiti an den Sitz malen.

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm ist seit dem 31. August 2017 erhältlich. Ob sich die erste Episode lohnt, erfahrt ihr in unserem GamePro-Test.