Life is Strange - Entwickler Dontnod und Bandai Namco arbeiten gemeinsam an einer neuen IP

Die Life is Strange-Macher Dontnod und Bandai Namco kündigen eine Zusammenarbeit an. Gemeinsam arbeite man an einer komplett neuen IP. Einen Titel, Release-Zeitraum oder auch die geplanten Plattformen verrät allerdings noch niemand. Dafür wissen wir bereits, dass es ein Spiel werden soll, dass seinen Fokus auf die Story legt. Auch beim Ort der Handlung legen sich die Macher bereits grob fest: Ihr neuer Titel spiele auf jeden Fall an einem fiktiven Ort der USA.

Mehr: Life is Strange - Die emotionalsten Momente des Spiels

Ansonsten heißt es, dass die neue Marke der Life is Strange-Macher mit einer "ordentlichen Dosis Ermittlungen" daherkomme. Das Projekt soll sich außerdem schon seit 2016 in der Entwicklung befinden, ein erstes Teaserbild seht ihr oben. Die Arbeit an dem Spiel habe keinerlei Einfluss auf die anderen Projekte von Dontnod: Life is Strange 2 und Vampyr.

Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Life is Strange-Spinoff, auch wenn die Ausrichtung ähnlich klingt. Im Gespräch mit MCV versprechen die Schöpfer, dass uns neue Charaktere und eine neue sowie sehr emotionale Geschichte erwartet. Auch von einem Eintauchen in die Psychologie der Charaktere und "AAA"-Qualität ist die Rede.

Mehr: Life is Strange: Before the Storm - Prequel im E3-Trailer offiziell vorgestellt

Was denkt ihr, wie klingt das bisher für euch?

Life is Strange: Before the Storm - Screenshots ansehen