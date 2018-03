Little Nightmares: Complete Edition - Das Horror-Adventure kommt für Nintendo Switch

Und noch ein Spiel, dass seinen Weg auf die Nintendo Switch schafft: Schon bald dürft ihr euch das Grusel-Adventure Little Nightmares knobeln.

Die Switch-Version umfasst das Hauptspiel sowie alle bislang veröffentlichten Zusatzepisoden. Enthalten sind also zusätzlich:

Die Tiefen-DLC

Der Unterschlupf-DLC

The Residence-DLC

Außerdem könnt ihr den Pacman-Amiibo einsetzen, um Six eine schickere Kapuze mit Augen zu verpassen. Little Nightmares: Complete Edition erscheint am 18. Mai 2018 für Switch.