Little Nightmares - Release-Termin der Complete Edition bekannt

Bandai Namco hat schon vor einer Weile die Complete Edition von Little Nightmares angekündigt. Nun gibt es auch einen konkreten Release-Termin. Am 29. Oktober 2017 erscheint sie für PS4, Xbox One und PC.

Die Complete Edition umfasst neben dem Hauptspiel auch den Erweiterungspass, der euch Zugang zu neuen DLC-Episoden gewährt. Diese sollen in den nächsten Monaten nachgereicht werden.

Inhalte des Erweiterungspass "Secrets of the Maw"

DLC-Episode 1 - Die Tiefen (bereits verfügbar)

DLC-Episode 2 - Der Unterschlupf (November)

DLC-Episode 3 - TBA (Anfang 2018)

Das erste Kapitel "Die Tiefen" ist bereits erschienen. Darin müsst ihr wasserbasierte Rätsel lösen. Den Trailer dazu findet ihr unterhalb dieser News. Falls ihr Little Nightmares noch nicht gespielt habt, findet ihr hier unseren Test.