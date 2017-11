Overwatch - Blizzard findet Lootbox-System des Shooters "sehr gut"

Lootbox-Mechaniken aktueller Spiele sind zur Zeit in aller Munde. Viele Spieler sind unzufrieden mit dem Konzept, bei dem Entwickler zusätzliche Bezahl-Inhalte in Vollpreis-Spiele einbauen. Jetzt spricht sich ein Overwatch-Entwickler von Blizzard für Lootboxen in dem First-Person Shooter aus und erklärt, warum er sie sogar "sehr gut" findet.

Mehr: Lootboxen - Offiziell kein Glücksspiel laut US-Jugendschutz

In einem Interview mit dem Videospiel-Portal Kotaku erklärt Jeff Kaplan, der als Director an Overwatch beteiligt ist, dass sein Team die umstrittene Thematik sehr ernst nehme und jeden Tag über Lootboxen rede. Erst vor einigen Monaten hatten die Entwickler auf massive Kritik der Spieler hin ein Update herausgebracht, das die Wahrscheinlichkeit von Duplikat-Items aus Lootboxen verringert.

Overwatch - Screenshots der Heldin Moira ansehen

Overwatch-Lootboxen geben keinen direkten Vorteil

Kaplan argumentiert, dass Lootboxen in Overwatch Spielern keine zusätzliche Stärke geben, sondern eher kosmetischer Natur sein. Mit einigen wenigen Ausnahmen können alle Zusatz-Items auch ohne reales Geld freigeschaltet werden. Ziel der Entwickler sei stets zu verhindern, dass Lootboxen sich für Spieler "mies" anfühlen.

Aus wirtschaftlichen Gründen werden die Macher von Overwatch wahrscheinlich auch in Zukunft nicht auf Lootboxen verzichten - immerhin machen die Zufallsgeneratoren einen großen Teil des Gewinns aus. Bereits für Anfang 2018 ist ein weiteres Update geplant, das eine Vielzahl an besonderen neuen Skins zu regulären, nicht auf Events bezogene Kisten hinzufügen soll.

Mehr: Overwatch - Blizzard zeigt Helden, die es nie ins Spiel geschafft haben

Kaplan wirkt insgesamt sehr zufrieden mit dem Weg, den sein Team eingeschlagen hat. Wenn der Entwickler Lootboxen in Overwatch auf einer Skala von "sehr böse" bis "sehr gut" bewerten müsste, tendiere er zu der sehr guten Seite.

Wie bewertet ihr das Lootbox-System in Overwatch?