Mario Kart Tour - Nintendo kündigt Fun-Racer für Smartphones an

Die neue Smartphone-Initiative von Nintendo geht in die nächste Runde und mit Mario Kart schafft es erneut ein First Party-Schwergewicht auf iOS und Android. Der Mobile-Ableger der kultigen Reihe hört auf den Namen Mario Kart Tour und wurde via Twitter angekündigt.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z