Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Erste Bilder & neue Infos zum Switch-Exklusivspiel

Mario + Rabbids: Kingdom Battle erscheint angeblich im Sommer 2017 für Switch.

Wir berichteten bereits über diverse Gerüchte zum vermeintlichen Switch-Exklusivspiel Mario + Rabbids: Kingdom Battle von Ubisoft. Nachdem zuletzt Kotaku aus einer Insiderquelle den ungefähren Release-Termin und erste Gameplay-Details erfahren haben will, bestätigt nun auch NintendoWorldReport die bisherigen Gerüchte - und nennt weitere interessante Infos. Sogar ein Artwork (siehe oben) gibt es zu sehen.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei Mario + Rabbids: Kingdom Battle um ein RPG, das Erkundung (rund 35 Prozent) und rundenbasierte Kämpfe (rund 65 Prozent) vereint. Insgesamt dürft ihr vier Welten inklusive geheimer Zonen erforschen. Auch Rätsel und zahlreiche Easter Eggs soll es geben. Während ihr durch die Welten streift, steuert ihr die Charaktere indirekt über den kleinen Roboter Tuttorio, der auf dem Cover des Spiels zu sehen ist (siehe unten).

Kämpfe und Erkundung sind die zwei Gameplay-Säulen von Mario + Rabbids.

Kämpfe mit acht Helden

In den Kämpfen macht ihr von den einzigartigen Spielstilen und Persönlichkeiten der acht spielbaren Charaktere Gebrauch. Neben Mario, Luigi, Peach und Yoshi stehen auch vier unterschiedliche Rabbids mit Kostümen aus dem Klempner-Universum bereit:

Die acht spielbaren Charaktere.

Mit Team-Sprüngen, Dashes, Warp-Röhren und zerstörbaren Umgebungen will Ubisoft für taktische Möglichkeiten in den Gefechten sorgen. Außerdem soll es sammelbare Waffen geben, die ihr auch upgraden könnt. In jeder Welt wollen euch sieben verschiedene Gegnerarten sowie jeweils ein (Zwischen-)Boss an den virtuellen Kragen. Zu guter Letzt ist auch diesmal die Rede von einem lokalen Koop-Modus für zwei Spieler.

Release-Zeitraum und Spielzeit

Doch damit nicht genug, zeigt ein weiteres Bild auch den Release-Zeitraum sowie die ungefähre Spielzeit. Mario + Rabbids: Kingdom Battle soll im August oder im September 2017 erscheinen und euch ca. 20 Stunden lang beschäftigen. Der Titel basiert, wie bereits mehrfach kolportiert, auf Ubisofts Snowdrop-Engine und entsteht bei Ubisoft Paris.

Weitere Details und Tuttorio auf dem Cover von zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Die Kollegen von NintendoWorldReport haben die Bilder und Informationen von einer nicht näher genannten Quelle erhalten. Auch wenn sich die meisten Angaben mit früheren Gerüchten decken, die bis zum Herbst 2016 zurückreichen, und das Spiel sehr wahrscheinlich zur E3 angekündigt wird, solltet ihr noch etwas Rest-Skepsis bewahren. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle soll zur E3 angekündigt werden.