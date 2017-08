Marvel - Samuel L. Jackson spielt offenbar nicht in Avengers 3 & 4 oder Black Panther mit

Samuel L. Jackson war in seiner Rolle als Nick Fury nicht in Captain America 3: Civil War zu sehen und wird wohl auch nicht in Marvels Avengers 3 und 4 mit von der Partie sein. Ebenso wenig, wie er in Black Panther auftaucht. Darüber zeigt sich der Schauspieler in einem Interview mit Yahoo relativ verstimmt. Allerdings fand das Gespräch offenbar vor der offiziellen Bestätigung statt, dass Samuel L. Jackson als Nick Fury in Captain Marvel auftritt.

Mehr: Quentin Tarantino - Angeblich Verfilmung der Manson Family-Morde mit Brad Pitt & Jennifer Lawrence geplant

"Ich war nicht im Superheldenstreit-Film, ich bin nicht in Avengers 3 und 4. Sie drehen sie jetzt und haben mich noch nicht angerufen."

"Sie lassen mich auch nicht nach Black Panther-Ville, also ist es ein bisschen so: 'Wie könnt ihr einen schwarzen Marvel-Film machen und Nick Fury nicht darin auftauchen lassen?'"

Auf der Comic Con soll Marvel-Boss Kevin Feige allerdings die Gerüchte bestätigt haben, dass Samuel L. Jackson in Captain Marvel zu sehen sein wird. Allerdings wohl ohne Augenklappe und mit beiden Augen, wie Deadline berichtet. Beim ersten Marvel-Film mit weiblicher Hauptrolle im Fokus handelt es sich nämlich anscheinend um ein Prequel, das in den 1990er Jahren spielt.

Mehr: Netflix - Die erste Serie der Coen-Brüder startet 2018

Das Video-Interview mit Samuel L. Jackson könnt ihr euch hier ansehen:

Was haltet ihr davon, dass Nick Fury nicht in den nächsten Marvel-Filmen zu sehen ist?

Marvel Heroes Omega - Screenshots ansehen