Marvel vs. Capcom Infinite - Angespielt: Volles Pfund aufs Fressbrett

Marvel vs. Capcom Infinite in der Vorschau.

Acht neue Charaktere, ein frischer Story-Modus sowie eine Deluxe-Edition mit Season Pass (auch für Xbox One) - das sind die neuen Infos, die Capcom am vergangenen Dienstag per Pressemitteilung zu Marvel vs. Capcom Infinite bekannt gab. Ich konnte eine frühe Version des Prügelspiel bereits ausführlich anspielen, ein Dutzend Charaktere ausprobieren und mir einen Eindruck vom Kampfsystem machen, das sich vor allem an Einsteiger richten soll.

Mindestens 14 Charaktere zum Launch

In meiner Version standen 13 Charaktere zur Wahl, mindestens 14 sollen es zum Release am 19. September 2017 sein. Zukünftig sollen zudem mindestens sechs Charakter-DLCs folgen.

Neben flotten Recken wie Chun-Li, die Kontrahenten mit einem Wirbelsturm ihrer muskulösen Kampfsportler-Schenkel beharkt, gibt's mit Hulk und Thor auch schwerfälligere, aber kräftigere Helden. Jeweils zwei Figuren könnt ihr mit in die 2vs2-Gefechte nehmen. Per Knopfdruck wechselt ihr angeschlagene Recken aus. Mehr Modi als 2vs2 habe ich bei der Probe-Session noch nicht spielen können.

An dieser Stelle muss ich gestehen, dass meine Fighting Game-Skills etwas eingerostet sind. Aber das ist gar nicht schlimm, denn bei Marvel vs. Capcom Infinite führt auch stumpfes Knöpfchenhämmern zu teils coolen "Oh mein Gott, wie habe ich das gemacht?!"-Aktionen. Da feuert Mega Man plötzlich aus seinem Blaster-Arm oder Chris Redfield holt den Granatwerfer raus. Solche Spezial-Attacken sind stets spektakulär inszeniert und machen daher optisch einiges her.

Wie in Street Fighter 5 füllen erfolgreiche Angriffe eine Spezialanzeige. Ist diese ausreichend gefüllt, kann ich Easy Combos (erfordern nur zwei Tasten) sowie diverse Infinity Stone-Kräfte einsetzen, die das Blatt noch einmal wenden können. Unabhängig davon besitzt jeder Char natürlich ein eigenes Moveset mit entsprechenden Spezial-Manövern.

Marvel-Charaktere Capcom-Charaktere Captain America Chris Redfield Captain Marvel Chun-Li Hawkeye Mega Man X Hulk Morrigan Aensland Iron Man Ryu Thor Strider Hiryu Rocket Raccoon Ultron-Sigma Ultron -

Dank intuitiver Tastenkombos und der präzisen Steuerung vollführen also auch Neulinge nach wenigen Minuten ein ansehnliches Kampfsport-Ballett. Da die Assist-Moves der jeweils nicht aktiven Kämpfer jedoch gestrichen wurden, bleibt die Frage, wie viel das Spiel alten Hardcore-Hasen bieten kann. Angeblich soll das Kampfsystem komplex und raffiniert genug sein, um auch langjährige Fans nicht vor den Kopf zu stoßen. Ich kann das als alter Tekken-Button Masher aber nur schwer beurteilen.

Wähle deine Kraft!

In den Scharmützeln spielen die Infinite Stones eine große Rolle, die ihr im Kampfbildschirm auswählt und die euch einzigartige Fähigkeiten spendieren.

Marvel vs. Capcom Infinite - Story-Trailer zeigt neue Charaktere und Deluxe Edition-Inhalte

Der Power Stone etwa erhöht eure Angriffskraft und lässt euch Gegner mit einer starken Attacke zurückwerfen, wohingegen ihr euch mit dem Time Stone über kurze Strecken teleportieren und somit gegnerischen Hieben ausweichen könnt.

Zu guter Letzt gab es in meiner Demo noch den Space Stone. Dieser verleiht euch die Macht, den Gegner in einen Stase-Käfig einzusperren oder ihn an euch heranzuziehen. Für all diese Fähigkeiten benötigt ihr besagte Spezialenergie, sodass ihr nicht unbegrenzt eure Infinity Stone-Kräfte einsetzen könnt. Im fertigen Spiel soll es sechs dieser Steinchen geben, was der Experimentierfreude zugutekommen dürfte.

Spielerisch und optisch macht Marvel vs. Capcom Infinite schon mal einen guten Eindruck. Spannend bleibt abzuwarten, was der Prügler hinsichtlich des Spielumfangs zum Launch auf die Waage bringt, immerhin soll das Spiel zum Vollpreis verkauft werden. Einen finalen Euro-Preis gibt es aber noch nicht.