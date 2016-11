Mass Effect 2 & 3 - Microsoft bringt komplette Trilogie auf die Xbox One

Die komplette Mass Effect-Trilogie ist nun auch auf der Xbox One spielbar

Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sind jetzt mit der Xbox One kompatibel, sodass ab sofort die gesamte Sci-Fi-Trilogie auf Microsofts aktueller Konsole gespielt werden kann. Dies verkündete der offizielle Xbox UK-Account gestern anlässlich des N7-Day auf Twitter.

Mass Effect 1, 2 and 3 are now playable on Xbox One via backward compatibility ? #N7Day pic.twitter.com/vn2MjRHjxC