Mass Effect: Andromeda ist laut Aaryn Flynn ein Softcore-Porno im All.

Die Mass Effect-Reihe scheute noch nie vor sexuellen Themen zurück und sorgte in der Vergangenheit gerade bei konservativen Medien schon für den ein oder anderen Skandal. Auch in Mass Effect: Andromeda werden Spieler wieder die Möglichkeit haben, mit ihrer Spielfigur (sexuelle) Beziehungen mit anderen Charakteren einzugehen und vielleicht für neues Skandal-Futter zu sorgen. Guter Sex wurde uns immerhin schon mal versprochen.

Dass es heiß hergehen wird, das wird spätestens deutlich, wenn wir uns ein paar der Tweets von BioWare General Manager Aaryn Flynn ansehen. Auf Twitter wies er unter anderem noch einmal darauf hin, dass sich das Rating von Andromeda von "Partial Nudity" (Teilnacktheit) zu "Nudity" (komplette Nacktheit) geändert hätte. Zum Vergleich: Dieses Rating hatte bereits Dragon Age: Inquisition, das ebenfalls mehr Haut präsentierte, als andere BioWare-Spiele zuvor.

Mit diesem Hinweis endet die Diskussion um Sex in Mass Effect: Andromeda allerdings noch nicht. Im Gespräch mit Fans geht Aaryn Flynn sogar so weit, von "Softcore Space Porn" zu sprechen und beteuert, dass er dabei keine Scherze macht.

Auch einige der Dialoge wären "ziemlich heiß", wie er twittert. Als wäre das nicht genug, betrauert er die Tatsache, dass der Vorschlag von Lead Designer Ian S. Frazier, der Collector's Edition von Mass Effect: Andromeda Massageöl beizulegen, nicht eher gekommen ist. Ihr braucht deshalb aber keine Angst haben, Fokus des Rollenspiels liegt natürlich noch immer auf starken Charaktere, tollem Gameplay und vielem mehr, wie Aaryn Flynn als Antwort auf missmutige Reaktionen schreibt:

Sorry, I gave the wrong impression. We have strong characters, great gameplay, romances, and more, all dealing with mature themes. https://t.co/GAy6ZIzIPC