Mass Effect: Andromeda - Neue Details zu Romanzen, Charakteren, Multiplayer & mehr

Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda gehört zweifellos zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen des Jahres. Mittlerweile wissen wir auch schon einiges über das SciFi-RPG und haben bereits mehrere Trailer gesehen, aber die Macher des Spiels lassen nebenher auch immer noch die eine oder andere zusätzliche Detail-Information fallen. Hier lest ihr, was BioWare General Manager Aaryn Flynn, Lead Designer Ian Frazier sowie die Producer Fernando Melo und Michael Gamble so über ihre Social Media-Accounts verraten haben.

Da wäre zum Beispiel die Bestätigung, dass wir auch ein Mitglied der Alien-Spezies Angara küssen können. Eine Angara war im neuesten Trailer zu sehen und selbstverständlich fällt einem da direkt als erstes diese Frage zu ein. Aber Spaß beiseite: Wir kennen immer noch nicht alle Möglichkeiten, die sich in Mass Effect: Andromeda für Romanzen ergeben – was vielleicht auch ganz gut so ist.

Let us introduce you to the angara. pic.twitter.com/PnawwxaY5x — Michael Gamble (@GambleMike) January 26, 2017

Aber die weibliche Hauptfigur Sara Ryder soll über mehr männliche Romanzen-Optionen verfügen als nur Liam, bei denen es sich wohlgemerkt nicht um Kroganer handeln soll. Was bedeutet, dass uns noch ein paar Charaktere erwarten, die noch nicht enthüllt wurden.

Mass Effect-Fans, die am PC spielen, dürfen sich darüber freuen, dass es keinen Framerate-Lock geben wird: Das Spiel bietet eine entsprechende Option für unbegrenzte FPS an. Es gibt keinen Multiplayer-Modus, der es uns erlaubt, gegen Nutzer anderer Systeme anzutreten – eine Cross-Plattform-Lösung existiert leider nicht.

Dafür dürfen wir im Charakter-Editor bestimmen, welche Ausbildung unser Charakter genossen hat. Die Background-Story hängt indessen von der Entscheidung ab, ob wir als Sara oder Scott Ryder spielen wollen. Den Namen dürfen wir selbstverständlich auch ändern, dann nennen uns die NPCs allerdings allesamt nur "Ryder". Vorgefertigte Namens-Sprachausgaben wie zum Beispiel in Fallout 4 wurden nicht implementiert.

Bald soll die genaue Anzahl der möglichen Teammitglieder enthüllt werden. Außerdem gibt es in Mass Effect: Andromeda offenbar auch noch eine Erklärung dafür, warum wir einfach so mit fremden Spezies kommunizieren können. Auch Mini-Spiele wie das Hacken sollen ihre Rückkehr feiern, mehr Infos folgen "bald".

Wie denkt ihr über Mass Effect: Andromeda? Was haltet ihr von den Infos?

