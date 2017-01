Mass Effect: Andromeda - Neue Infos zu Dialogoptionen und Planeten

Manche Planeten im Mass Effect: Andromeda halten tödliche Gefahren für ihre Besucher bereit.

Im Vergleich zur ersten Trilogie wird das kommende Mass Effect: Andromeda einige neue Wege beschreiten. Das bekannte Renegade- und Paragon-System bei den Dialogen fällt bespielsweise weg. Diese und weitere Infos kommen von einem Reddit-Nutzer, der schon frühzeitig die neue Ausgabe der PC Gamer lesen konnte.

Demnach soll es bei den Dialogen insgesamt vier Antwortmöglichkeiten geben, die in Kategorien unterteilt sind. Die Namen für die Kategorien sind "Head", "Casual", "Heart" und "Professional". Demnach wird es also voraussichtlich möglich sein, seinen Gesprächspartnern entweder emotional oder nüchtern und analytischer zu antworten. Je nach gewählter Kategorie lassen sich so auch grob die Charakterzüge eures Mass:Effect Andromeda-Charakters festlegen.

Außerdem verrät die PC-Gamer-Ausgabe, dass es im Spiel unterschiedliche Arten von Planeten. Eine davon werden Story-Planeten sein, die den Fokus sehr stark auf Erkundung und das Erfüllen von Nebenmissionen legen. Außerdem halten manche Himmelskörper natürliche Gefahren bereit, zum Beispiel starke Hitze oder Kälte sowie tödliche Strahlung - ähnlich wie in No Man's Sky.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 21. März für PS4 und Xbox One.

