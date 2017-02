Keine Angst, Mass Effect: Andromeda wird nicht verschoben.

BioWares Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda hat Gold-Status erreicht und wird damit wie geplant am 23. März 2017 erscheinen. Das haben die Entwickler via Twitter bekannt gegeben.

Wie Lead Designer Ian S. Frazier über Twitter verkündet, arbeite BioWare momentan fleißig am Day-One-Patch, der bereits fünf Tage vor dem offiziellen Release für Early Access-Spieler erscheinen soll. Genauere Infos hierzu gibt es aber noch nicht.

@LuPoN3 @arascalblue @MassEffect_News Actually, it'll be ready in time for the early access players even--we're pushing hard on it!