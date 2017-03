Matrix - Warner Bros. arbeitet an Reboot des Filmklassikers

The Matrix

Wie The Hollywood Reporter meldet, arbeitet das Filmstudio Warner Bros. an einem Reboot zum Filmklassiker Matrix. Aktuell befindet sich das Projekt in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, weshalb es noch keine Details dazu gibt, wie genau die Neuauflage aussehen soll. Allerdings nennt das Branchenblatt erste Informationen zum Cast.

Mehreren Quellen zufolge gilt Creed-Star Michael B. Jordan als möglicher Kandidat für die Hauptrolle, während Zak Penn in Verhandlungen um den Posten als Drehbuchautor steht. Penn blickt auf eine wechselhafte Karriere zurück, die neben X-Men 2 und Marvel's The Avengers auch Flops wie Elektra mit Jennifer Garner umfasst.

Lana und Lilly Wachowski, die für die originale Matrix-Trilogie verantwortlich zeichnen, sind bislang noch nicht am Reboot beteiligt. The Hollywood Reporter spekuliert jedoch darauf, dass Warner Bros. zumindest den Segen der Geschwister einholen dürfte.

Die Idee, Matrix in Form einer TV-Serie zurückzubringen, sei kürzlich verworfen worden, so The Hollywood Reporter weiter. Dem Branchenblatt zufolge wolle sich Warner Bros. daran orientieren, wie Disney und Lucasfilm das Star Wars-Universum über Spin-offs wie Rogue One: A Star Wars Story ausgestalten.

Matrix handelt vom Hacker Neo, der herausfindet, dass unsere Realität nur eine Computersimulation ist und dazu dient, uns zu kontrollieren. Im weiteren Handlungsverlauf schließt er sich einer Widerstandsgruppe an, um die Menschheit zu befreien.

Von seinem Setting abgesehen, das viele Motive der klassischen Heldenreise mit religiösen Symbolen und Sci-Fi-Elementen mischt, erntete Matrix vor allem großes Lob für seine visuelle Gestaltung. Besonders sticht hier die Bullet-Time hervor - ein Zeitlupen-Effekt, der durch Matrix große Popularität erreichte und später in Videospielen wie Max Payne oder Stranglehold zum Einsatz kam.

Wollt ihr ein Matrix-Reboot sehen?