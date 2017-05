MCM Comic Con Hannover - FIFA-Fans treten gegen eSport-Profis an

Wer sich zutraut, eSport-Veteranen in FIFA zu schlagen, kann auf der MCM Comic Con Hannover am 20. und 21. Mai sein Glück versuchen.

Die besten Nationaltrainer sitzen bekanntlich immer zu Hause vor dem Fernseher, aber in einem FIFA-Match reicht es nicht, klug vom Spielfeldrand reinzubrüllen. Wer sich dennoch zutraut, mit den Profis mitzuhalten, kann sein Talent am 20. und 21. Mai auf der MCM Comic Con in Hannover beweisen.

Die drei eSport-Veteranen Mario Viska, Tick »Hecki« Heckenkampf und Sebastian »wh00t« Hallberbach warten auf der Messe auf Herausforderer, die im 1:1 auf der PS4 gegen sie antreten - wer es schafft, einen der Profis zu besiegen, darf nicht nur mit Ruhm und Ehre, sondern auch mit handfesten Preisen rechnen.

Vorrang mit Messe-Ticket

Die Bewerbung für die Matches läuft ab sofort, Besitzer eines Messe-Tickets erhalten dabei Vorrang gegenüber anderen möglichen Teilnehmern. Wer die eSportler herausfordern will, kann sich hier registrieren, wer durch einen Ticket-Kauf seine Teilnahmechancen erhöhen möchte, findet die Karten auf der offiziellen Website der MCM Comic Con Hannover.

