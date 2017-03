MegaWootbox »Crew« im April - 2.000 Euro in der Siegerbox

Lust, große Taten zu vollbringen und ewigen Ruhm zu ernten? Bevor es losgehen kann, gibt's allerdings ein paar Dinge zu beachten:

sich mit Kameraden von gutem Ruf zu umgeben! Zu finden sind die beispielsweise in der Wootbox »Crew« im April! Sheldon, Cartman und Ruffy geben prima Gefährten ab! geeignete Ausrüstung für alle Situationen einpacken! Glück gehabt, jeder Abonnent der Wootbox »Crew« nimmt an der Verlosung eines Pakets im Wert von 2.000 Euro teil!

Das steckt in der Megawootbox »Crew« im April

DX Racer von King Series im Wert von 420 Euro

Der Gaming-Sessel »DX Racer« verfügt über einen Aluminiumfuß, eine einstellbare Rückenlehne und verstellbare Armlehnen für optimalen Sitzkomfort.

Ghostbusters-Trio von Blitzway im Wert von 750 Euro

Die absolut detailgetreuen Figuren im Maßstab 1:6 holen die berühmten Forscher Peter Venkman, Raymond Stantz und Egon Spengler nach Hause.

Gesamtausgabe South Park (Staffel 1 bis 15) im Wert von 200 Euro

In der großen Box liegt die Gesamtausgabe der Staffeln 1 bis 15 der Kultserie! Das bedeutet 42 DVDs mit garantiert chaotischem Southpark-Humor.

One Piece: Figur von Ruffy & Trafalgar von Figuarts Zero Bandai im Wert von 90 Euro

Die Figur stammt aus dem Handlungsbogen Dressrosa von One Piece, in dem Ruffy und Trafalgar Seite an Seite kämpfen.

Nintendo-Switch-Bundle im Wert 550 Euro

Das Mega-Set mit der neuesten Konsole von Nintendo, einem zusätzlichen Paar Joy-Con, vier Lenkrädern und Mario Kart 8 Deluxe und Zelda Breath of the Wild!

