Metal Gear Solid 5 - Bug aktiviert Nukleares-Abrüstungs-Event

Spieler von Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain können sich jetzt das geheime Ende ansehen, das als Belohnung für eine koordinierte Zusammenarbeit aller Spieler gedacht war. Etwas enttäuschend: Es wurde durch einen Bug ausgelöst.

Unsere Vorschau: Metal Gear Survive - Vom Regen in die Traufe

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain besitzt eine geheime Endsequenz. Die können wir sehen, wenn Spieler sämtliche Atombomben aus dem Onlinemodus des Spiels vernichten. Vor allem Cheater machten dieses Unterfangen, ganz zu Lasten ehrlicher Spieler, jedoch unmöglich: Auf dem PC existieren derzeit fast 2 Milliarden Atombomben. Fans des Spiels zufolge unternahm Konami auch nie etwas gegen diese Problematik.

Die geheime Zwischensequenz können wir uns jetzt trotzdem ansehen: Allerdings nur wegen eines Bugs. Für die Spieler, die seit Jahren an dem scheinbar aussichtslosen Unterfangen arbeiteten ist das etwas enttäuschend. Wer die Zwischensequenz im Spiel ansehen will, muss einfach zu Motherbase zurückfliegen. Wer Metal Gear Solid 5 dafür nicht nochmal installieren oder starten will, findet das Video auch am Ende dieser News.

Anfängliche Behauptungen, Konami aktivierte das Event von Hand, scheinen sich nicht zu bestätigen. Zumindest auf Twitter schrieb der Publisher, dass er das Problem untersucht. Auch ist nur die PC-Version von dem Bug betroffen.