Tony Hawk, Final Fantasy 7 & Co. - Künstler verpasst kultigen PS1-Hüllen moderne Designs

Ben Nicholas war bereits für Ubisoft und die 343 Studios tätig. Jetzt hat er sich einer Reihe von PS1-Klassikern angenommen und ihnen jeweils neue Jewel Case-Cover verpasst. Dabei wählt der Künstler fast ausschließlich eine sehr minimalistische Herangehensweise, manchmal nah am Original, teilweise weit davon entfernt. Wir haben einige der besten Beispiele herausgesucht, den Rest (und noch sehr viel mehr cooles Zeug) findet ihr auf der Artstation-Seite von Ben Nicholas.

Mehr: Nintendo Switch - Fan-Arts zeigen, wie cool die Joy-Con aussehen könnten

Besonders sticht sein neues WipEout-Cover hervor:

Oder das zu Metal Gear Solid:

Ebenfalls beeindruckend: Das von Ben Nicholas neu überarbeitete Cover zu Gran Turismo.

Die Cover-Art zu Final Fantasy VII erstrahlt ebenfalls im minimalistischen Look.

Resident Evil gibt es ebenfalls als Design-Entwurf.

Auch das Ben Nicholas-Cover zu Tony Hawk's Pro Skater 2 kann sich sehen lassen:

Last, but not least: Silent Hill im Cover-Remix.

Welches der alternativen Cover findest du am besten?