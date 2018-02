Metal Gear Survive - Geheime Botschaften der Entwickler stänkern angeblich gegen Konami

Hideo Kojima und Konami haben sich anscheinend nicht im Guten voneinander getrennt: Als Metal Gear Solid 5 erschienen ist, wurde der Name Hideo Kojima sogar von der Verpackung gestrichen. Seitdem arbeitet der Vater des Metal Gear Solid-Franchises mit seinem eigenen Entwicklerstudio Kojima Productions an dem heiß erwarteten PS4-Spiel Death Stranding.

Konami hat währenddessen Metal Gear Survive veröffentlicht, mit dem Hideo Kojima nichts mehr am Hut hat. Fans wollen in dem Spiel jetzt allerdings einige versteckte Botschaften entdeckt haben, in denen es um diesen Konflikt gehen soll.

Wenn wir in Metal Gear Survive unseren Spielernamen eingeben, erscheint der kurz darauf auf einer Liste, auf der bereits einige andere Code-Namen stehen. Die Anfangsbuchstaben der zweiten Wörter ergeben die Buchstabenkombination "KJP Forever". Das interpretieren viele Fans als "Kojima Productions Forever", es könnte aber natürlich auch für "Konami Japan Forever" stehen oder schlicht und ergreifend gar nichts bedeuten.

Am I the only one who saw “KoJima Productions FOREVER?” using the first letter of the highlighted code names? @HEITAIs #MetalGearSurvive #MGSurvive pic.twitter.com/NrYGVmwm8J