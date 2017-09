Microsoft Surface Book im Bundle mit 284 Euro Rabatt - Aktuelles Angebot im Microsoft Store

Microsoft bietet zur Zeit in seinem Store das Surface Book günstiger an. Ihr bekommt das Bundle mit einem Rabatt von 284,98 Euro. Der etwas andere Laptop besticht vor allem dadurch, dass ihr sein Display abnehmen und drehen könnt. So wird schnell ein Tablet daraus.

Das Display hat ein 13,5 Zoll Touchscreen und wird zusammen mit dem Surface-Stift geliefert. Welche Leistung das Surface Book bieten kann, hängt von euren Bedürfnissen ab. Insgesamt habt ihr vier verschiedene Modelle zur Auswahl.

Dabei entscheidet ihr zwischen einem Intel Core i5 mit einer 256 GB SSD und 8 GB RAM bis hin zu einem Core i7 mit einer 1 TB SSD und 16 GB RAM. Zum Bundle gehören ebenfalls das Surface Dock und die Surface Maus.

Ebenfalls reduziert sind die Performance Base-Varianten, bei denen ihr eine GeForce GTX 965M im Surface Book vorfindet.

Zur Surface Book-Auswahl mit 284,98 Euro Rabatt

Surface Book mit Performance Base mit 284,98 Euro Rabatt

Alle Angebote sind ausschließlich online im Microsoft Store erhältlich und gelten bis zum 17.09.2017 oder solange der Vorrat reicht.