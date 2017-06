Minecraft: Story Mode - Seasons 2 geleakt, erste Episode heißt Hero in Resistance

Obwohl Minecraft: Story Mode im Vergleich zu anderen Telltale-Adventures eher mäßige Reviews kassierte, heißt das offenbar nicht, dass es keine zweite Season geben wird. Während Spieler auf eine Fortführung von Fan-Favorites wie The Wolf Among Us und Tales from the Borderlands warten müssen, wurde nun bekannt, dass eine zweite Staffel von Minecraft: Story Mode in den Startlöchern ist.

Geleakt wurde diese Information einmal mehr vom Australian Classification Board (via NeoGaf), das uns auch schon etwas mehr über das Spiel verrät. So heißt die erste Episode von Minecraft Story Mode: Season 2 "Hero in Resistance" und hat in Australien eine Einstufung von PG. Zur großen Überraschung von niemandem ist es erneut ein Multiplattform-Titel. Laut des Rating Boards dürfen wir uns vor allem auf minimale Rüpelsprache und ein wenig Gewalt einstellen.

Offiziell wurde Minecraft Story Mode: Season 2 noch nicht bestätigt, das könnte sich aber im Rahmen der E3 2017 ändern. Wann die erste Episode erscheint, wurde ebenfalls noch nicht verraten.

Freut ihr auch auf Minecraft Story Mode: Season 2 oder hättet ihr lieber die Fortsetzung eines anderen Telltale-Spiels gesehen?