Mittelerde: Schatten des Krieges - Das sind die Synchronsprecher des Spiels

Publisher Warner Bros. hat den Synchronsprecher-Cast für das kommende Mittelerde: Schatten des Krieges enthüllt. Und auf der Liste stehen sowohl alte Bekannte als auch neue Namen.

So wird beispielsweise Troy Baker erneut die Rolle von Hauptcharakter Talion sprechen, der aus "Westworld" bekannte Schauspieler Alastair Duncan leiht zum zweiten Mal Celebrimbor seine Stimme. Laura Bailey, die schon Rollen in Injustice 2 und Uncharted 4 übernahm, spricht den Elite-Assasinen Eltariel. Zudem haben auch Kumail Ninjiani und Pollyana McIntosh Sprechrollen in Mittelerde: Schatten des Krieges.

Mehr: Mittelerde: Schatten des Krieges in der Vorschau

Außerdem gab Warner bekannt, dass es auf der San Diego Comic-Con ein Panel mit den Synchronsprechern geben wird, Creative Director Michel de Plater wird zudem Inhalte aus dem Spiel zeigen, die es bislang nicht zu sehen hab. Das Panel soll am Freitag, dem 21. Juli um 14 Uhr Ortszeit stattfinden und knapp eine Stunde dauern.

Erst kürzlich hatte der erste Teil Mittelerde: Mordors Schatten ein Update mit dem Titel "Nemesis Forge" erhalten, dass euren Erzfeind im Spiel ermittelt und dann in Schatten des Krieges übernimmt. Außerdem enthält Schatten des Krieges eine ungewöhnliche Design-Entscheidung: Wenn ihr eine Mission nicht schafft, dürft ihr es nicht noch einmal von vorn probieren.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober für PS4, Xbox One und PC.