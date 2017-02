Mittelerde: Schatten des Krieges - Ankündigungs-Trailer zu Mordors Schatten 2

Was als Gerücht durchs Internet geisterte, ist nun offiziell. Wie Warner Bros. offiziell bekannt gibt, trägt der Nachfolger zum 2014 erschienenen Open World-Action-Adventure Mittelerde: Mordors Schatten den Beinamen Schatten des Krieges (Shadow of War) und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Die Geschichte von Mittelerde: Schatten des Krieges ist zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelt und führt die Handlung des Vorgängers fort. Wie im Vorfeld bereits von US-amerikanischen Händler Target geleakt wurde, schlüpfen wir erneut in die Haut des Waldläufers Talion. Mit der Unterstützung unseres elbischen Geistes Celebrimbor müssen wir uns diesmal eine ganze Armee zusammenstellen, um gegen den dunklen Herrscher Sauron und seine Schergen aus Mordor in die Schlacht zu ziehen.

Nicht nur das Heldenduo, sondern auch aus dem Vorgänger bekannte Nemesis-System feiert in Schatten des Krieges sein Comeback - und zwar in einer erweiterten Fassung. Während wir im Vorgänger die Kriegs-Karriere unserer Ork-Gegner durch unser Handeln beeinflussen, sollen sich unsere Entscheidungen nun auf die Umgebung und Charaktere auswirken. So dürfen wir nun Nemesis-Festungen erobern, um individuelle Ork-Armeen auf die Beine zu stellen und dadurch die Spielwelt individuell zu formen. Unsere Reise durch Mittelerde soll diesmal zu unserer eigenen, persönlichen werden.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August 2017 für PS4, PS4 Pro, Xbox One und den PC. Das Spiel soll ebenfalls für Project Scorpio erscheinen, allerdings ist hierfür noch kein konkreter Termin bekannt.

Schatten des Krieges ist außerdem Teil des Xbox Play-Anywhere-Programms, das es uns erlaubt, die einmalig erworbene digitale Fassung des Spiels sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC zu spielen.

Freut ihr euch auf Mittelerde: Schatten des Krieges?