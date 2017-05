Modern Warfare Remastered - Beliebter Prop-Hunt-Modus kehrt an diesem Wochenende zurück

An diesem Wochenende kehrt der beliebte Prop-Hunt-Modus im Multiplayer-Modus von Modern Warfare Remastered zurück.

Es ist mal wieder Double-XP-Wochenende in Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Vom heutigen Freitag um 19 Uhr bis zum Dienstag, 30.05.2017, um 19 Uhr könnt ihr im Activision-Shooter doppelte Erfahrungspunkte sammeln.

Doch damit nicht genug. Ihr sackt im oben angegebenen Zeitraum auch die doppelte Anzahl von Depot Credits ein, der Ingame-Währung des Spiels. Außerdem gibt es sogenannte Character Kickbacks, durch die man besondere Supply Drops erhält, die wiederum Items beinhalten, die man noch nicht besitzt.

Und zu guter letzte kehrt an diesem Wochenende auch der in der Community sehr beliebte Prop-Hunt-Modus zurück, in dem ein Team die "Sucher" spielt und das andere Team auf der Map finden muss. Der Clou: Die Versteckenden haben sich als Gegenstände getarnt, also etwa eine Couch oder ein Kühlschrank.

Der Prop-Hunt-Modus war bereits an anderen Wochenenden dieses Jahres als Special-Event Teil der Modern-Warfare-Remastered-Playlist. Jetzt werden die Stimmen in der Community laut, dass man den Modus doch bitte dauerhaft ins Spiel integrieren soll.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist bislang ausschließlich als Bestandteil von Call of Duty: Infinite Warfare erhältlich. Es gibt jedoch neue Hinweise auf eine Standalone-Version des Shooters.