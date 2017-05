Modern Warfare Remastered - Erscheint angeblich bald ohne Infinite Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered könnte bald ohne Infinite Warfare erscheinen.

Als Activision im vergangenen Jahr Call of Duty: Modern Warfare Remastered ankündigte, machte der Publisher klar, dass das Spiel nur zusammen mit Call of Duty: Infinite Warfare erhältlich sei - und zwar in dessen Sondereditionen Legacy, Legacy Pro oder Digital Deluxe. Doch seitdem häufen sich Anzeichen auf einen separaten Release von Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Der neueste Hinweis stammt von Gamenatix.de

Der NeoGAF-User PrinceOfWhatever informiert darüber, dass der deutschsprachige Online-Shop für eine gewisse Zeit einen gesonderten Produkteintrag zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered listete. Demnach erscheine das Spiel einzeln und damit ohne Infinite Warfare am 23. Juni 2017 zu einem Preis von knapp 40 Euro. Inzwischen ist der Produkteintrag wieder verschwunden.

Wie der NeoGAF-Nutzer Akai__ mitteilt, gab es bei Spielegrotte.de ebenfalls ein entsprechendes Listing zu einem separaten Releaes von Modern Warfare Remastered. Doch auch dieser Eintrag wurde zwischenzeitlich gelöscht. Der User Popsickles wiederum teilt einen Screenshot seines Facebook-Feeds, der einen Werbepost von Sony zeigt. Hier werden wir dazu angehalten, uns Modern Warfare Remastered im PlayStation Store anzuschauen. Tatsächlich gibt es dort eine eigene Produktseite für das Spiel, der Einzelkauf ist jedoch nicht möglich. Stattdessen werden wir auf Legacy- und Digital Deluxe-Editionen von Infinite Warfare verwiesen.

Vor Kurzem brachte bereits der Spieledienst GameFly den Juni 2017 als Termin für einen Standalone-Release von Modern Warfare Remastered ins Gespräch. Zudem entfachte schon 2016 ein Entwickler von Raven Software Diskussionen um eine mögliche Einzelveröffentlichung des Spiels.

Wir haben bei Gamenatix.de um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch, sobald wir mehr wissen.

