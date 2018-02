Monster Hunter World - Aloy-Rüstung aus HZD ab heute für PS4 verfügbar

Die Kollaboration von Monster Hunter World und Horizon Zero Dawn geht in die nächste Runde. Nachdem wir uns bereits eine Robo-Rüstung für unseren Palico sichern konnten, startet jetzt "Die Erprobung", in der wir unseren Avatar mit Hilfe des Aloy-Skins in die beliebte Heldin des PS4-exklusiven Spiels verwandeln können.

Aloy-Armor ab sofort freischaltbar

Capcom hat das Release-Datum von "Die Erprobung" verschoben und startete die besondere Quest laut offiziellem PlayStation-Blog bereits heute, 28. Februar 2018, um 1 Uhr nachts. Die Aktion läuft noch bis zum 16. März, 0:59 Uhr nachts und bleibt PS4-exklusiv.

Wer die zweite HZD-Quest erfolgreich absolviert, erhält alle Materialien, aus denen sich Aloys einzigartige Ausrüstung craften lässt. Was euch in der Quest erwartet und alle anderen Infos findet ihr in unserem Mini-Guide zu der Aloy-Armor.

Aloy-Rüstung in MHW freischalten

Unser Mini-Guide mit den wichtigsten Infos

Noch eine gute Nachricht zum Schluss: Habt ihr die vorherige Herausforderung mit der einzigartigen Palico-Ausrüstung im Wächter-Stil verpasst, habt ihr demnächst erneut die Chance darauf. Event-Quests wie die zu HZD folgen einem Zeitplan und kehren regelmäßig wieder. Wann genau das der Fall ist, steht noch nicht fest, wir halten euch aber wie immer auf dem Laufenden.