Monster Hunter World - Monsterjagd stößt PUBG nach zwei Monaten vom Xbox-Thron

Zwei Monate lang konnte sich Playerunknown's Battlegrounds den ersten Platz der kostenpflichten Top-Spiele im Xbox Games Store (via ResetEra) sichern bis eine neue Jagd den Spitzenreiter entthronte. Monster Hunter World schob PUBG nicht etwa auf den zweiten, sondern gleich auf den dritten Platz und machte es sich auf den ersten beiden Rängen bequem. Sowohl die normale als auch die Digital Deluxe Edition des Capcom-Hits schaffte es an die Spitze der Verkaufscharts des Xbox Games Store.

Ein Blick auf die am häufigsten gespielten Spiele verrät uns, dass die Monsterjagd sich hier vier anderen Spielen geschlagen geben musste. Auf Platz 1 ist das kostenlose Fortnite Battle Royale gefolgt von FIFA 18 (aktuell für 35€ bei Deals with Gold), Rainbow Six: Siege und GTA 5. Einen wohlverdienten fünfte Platz konnte sich Monster Hunter World dennoch sichern und PUBG ein wenig nach hinten verdrängen.

Mit fünf Millionen Auslieferungen in nur drei Tagen feiert Monster Hunter World aktuell einen neuen Serienrekord. Um das zu zelebrieren, verkündeten die Macher kürzlich, dass Spielern ab dem 15. Februar ein kostenloses Geschenk-Paket mit vielen nützlichen Items winkt. Unseren Test zu Capcoms Monsterhatz könnt ihr hier nachlesen.

Überrascht euch der Erfolg von Monster Hunter World?