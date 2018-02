Monster Hunter World - Offizielles Lösungsbuch umfasst über 1000 Seiten

Monster Hunter World ist ein Spiel, das uns sehr lange beschäftigen kann. Um den Durchblick zu bewahren, können wir uns Guides im Netz anschauen oder das offizielle Lösungsbuch konsultieren. Was allerdings fast so lange dauern dürfte wie das Spielen selbst: Der Guide scheint wirklich allumfassend zu sein und kommt auf stolze 1008 Seiten. Wenn wir Buch schreiben, meinen wir in diesem Fall also einen richtigen Wälzer.

Das einzige Problem an der Sache: Bisher kann das offizielle Monster Hunter World-Lösungsbuch lediglich vorbestellt werden, und das auch nur in Japan.

Das steckt im offiziellen Guide zu Monster Hunter World:

Die Übersetzung von Siliconera enthüllt die Inhalte des Lösungsbuches, in dem wir selbstverständlich jedes Detail finden. Zum Beispiel zu den folgenden Bereichen:

Allgemeines Jägerleben

Jäger-Techniken samt empfohlener Kombos

Monsterjagd allgemein

Quest-Infos

Waffen, Schärfe und Upgrades

Rüstungen

Alles über unsere Katzenbegleiter

Spielwelt

Materialien

Monster Hunter World:

Alle Event-Quests im März als Liste

Bisher nur in Japan vorbestellbar

Aktuell gibt es noch keine Angaben dazu, ob uns dieser Guide auch hierzulande ins Haus steht. In Japan soll das gute Stück am 24. März erscheinen und dort kann es auch bereits vorbestellt werden.

Monster Hunter World steht auf PS4 und Xbox One bereits zum Spielen bereit, die PC-Version soll im Herbst dieses Jahres folgen. Falls ihr etwas Hilfe beim Spielen oder mehr Infos benötigt und nicht auf das Lösungsbuch warten wollt, findet ihr hier unsere Guides zu Charge Blade-Builds, Rüstungen und Bow-Builds.

Würdet ihr euch so einen Wälzer gerne ins Regal stellen?

