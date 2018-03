Seit dem 26. Januar 2018 gehen PS4- und Xbox One-Besitzer in Monster Hunter World auf Großwildjagd und Capcom feiert Erfolge. Besitzer einer Nintendo Switch gehen bisher allerdings leer aus und laut Capcom ist auch keine Besserung in Sicht. Zu "schwierig" sei es, die gigantische Monsterhatz auch auf Nintendos Hybridkonsole zu bringen, versichern sie immer wieder.

Schwierig, aber nicht unmöglich. Diese Meinung vertritt zumindest Adam Boyes, ehemaliger Vice President of Publisher & Developer Relations bei Sony und aktueller CEO von Iron Galaxy. Via Twitter richtete er sich an den MHW-Publisher und bat darum, seinem Team eine Chance zu geben, den aktuellsten Teil der Monster Hunter-Reihe auf Nintendo Switch zu bringen:

Dear @monsterhunter team at Capcom - we understand that porting the game to Nintendo Switch is challenging (https://t.co/0JrAIQgcft) but this is exactly what @IToTheG does. Give us a shot & we won’t let you down ;)