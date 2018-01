Super-Abalone ist ein Crafting-Material in Monster Hunter World und wird zwingend zum Abschluss der Quest "Ein haufen Super-Abalone" ("What a Bunch of Abalone") benötigt.

Das Verwirrende an der Suche: Es ist nicht ganz klar, was mit Super-Abalone gemeint ist. Kenner der Serie mussten bereits in Monster Hunter Tri diese Items finden, Einsteiger dürften aber ratlos bleiben.

Super-Abalone findet ihr im Korallenhochland in Muschelschalen (Conch Shells). Hier zeigen wir euch, wo genau ihr suchen müsst.

Hier findet ihr Super-Abalone

Nachdem ihr die Rang 6-Quest "Ein haufen Super-Abalone" vom Kantinen-Chef Meowscular angenommen habt, begebt euch ins Korallenhochland (Coral Highlands).

Muschelschalen beziehungsweise Super-Abelone findet ihr in Zone 5 der Map. Ihr seht sie auf eurer Karte, wenn ihr mit R1 zum Reiter "Sammeln" wechselt. Begebt euch in das Gebiet und schaut euch hier einfach nach runden, pinken Gewächsen um (siehe Bild oben). Habt ihr die Muschelschalen gefunden, müsst ihr sie nur noch looten. Eine Muschelschale spendiert euch dreimal Super-Abalone.

Im Video-Guide unten von Youtuber GamerForEternity führt euch den Fundort von Conch Shells/Super-Abelone noch einmal vor Augen.