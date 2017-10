My Nintendo - Goldmünzen lassen sich endlich auch für Spiele ausgeben

Wer My Nintendo-Mitglied ist, konnte die gesammelten Münzen bisher hauptsächlich für Discount-Coupons ausgeben. Jetzt gibt es zum ersten Mal auch Download-Codes für Retail-Spiele, wenn auch erstmal nur für kurze Zeit. Die Spieleauswahl fällt überdies sehr begrenzt aus, Nintendo bietet mittlerweile aber acht Nindies an, und zwar nur für den 3DS und die Wii U. Diejenigen, die nur eine Nintendo Switch besitzen, schauen weiterhin in die Röhre.

Mehr: Nintendo Switch - Nintendo reagiert auf Vorwürfe rund um Launch-Lieferschwierigkeiten

Nintendo hat auch immer noch nicht bekannt gegeben, wie die Belohnungs-Kategorie für die Nintendo Switch innerhalb von My Nintendo aussieht. Dadurch, dass die Münzen nach einer gewissen Zeit verfallen, könnte es dazu kommen, dass Nintendo-Fans ihr My Nintendo-Gold für Nintendo Switch-Titel erhalten haben, es auf ihrer Konsole aber gar nicht verbraten können, bevor es wieder verfällt.

Mehr: Nintendo Switch - Drei weitere Arcade-Klassiker angekündigt

Bei den Spielen handelt es sich um Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien, Xtype Plus, Tengami und Art of Balance, jeweils für die Wii U – sowie Nano Assault EX, Toki Tori 3D, Zen Pinball und Super Little Acorns 3D Turbo für den 3DS.

Wie findet ihr die Belohnungen?